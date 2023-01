Ministério Público abre Processo Seletivo para Taiobeiras

Bandidas renderam motorista com uma faca para roubar o carro, depois jogaram gasolina e colocaram fogo na vítima A polícia conseguiu prender duas mulheres, de 18 e 20 anos, no sábado (21/01) acusados de roubar e incendiar um motorista de aplicativo na região metropolitana de São Paulo. As prisões ocorreram no bairro Santo Antônio, em Mato Verde. Uma adolescente de 15 anos e um de 17 anos, que estariam envolvidos no latrocínio, foram apreendidos. As duas mulheres e os dois adolescentes são acusados de cometerem o assalto no último dia 19, que terminou na morte do motorista na cidade de Cotia/SP. A ocorrência relata que depois do roubo, usando uma faca, o bando jogou gasolina no motorista Paulo Stochi Diniz, de 43 anos, e ateou fogo, queimando-o vivo em uma estrada nas imediações de Cotia. Em chamas, ele ainda conseguiu chegar à uma chácara, sendo socorrido ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu e morreu na manhã de sábado (21/01). Para pegar os autores no carro roubado, a p