Municípios da região diminuem população

Novo recenseamento pode reduzir repasses de recursos públicos

EXCLUSIVO

O medo de perder recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) tem tirado o sono de alguns prefeitos do Alto Rio Pardo. Isto porque o valor repassado pelo Fundo a cada cidade é estabelecido de acordo com o número de habitantes de cada município.

Ao menos municípios da microrregião tiveram a população diminuída, entre eles estão Ninheira, Rio Pardo de Minas e São João do Paraíso. Os dados do Censo são preliminares, mas, se confirmados, estes municípios devem perder recursos do FPM.

Em 2016, o município de Ninheira tinha 10.339 habitantes, agora, conforme o IBGE, são apenas 9.331, uma perda de 1.008 moradores. O prefeito Wagner Antunes, de Ninheira, disse à Folha Regional que está fazendo reuniões para tomar as devidas providências, pois, segundo ele, ficou muitas casas sem fazer recenseamento. “Estamos alinhando para definirmos como iremos agir”, disse o prefeito.

Em 2014, conforme o site da Prefeitura de São João do Paraíso, a população era de 23.417, agora o IBGE diz que caiu para 20.502 habitantes, uma perda de 2.915 moradores. Atualização: Em contato com a Folha Regional, a prefeita Selminha Morais explicou que a queda nos números ocorreu devido a diversos fatores, principalmente devido a resistência da população em receber os recenseadores. "Temos até o dia 30 de janeiro para entrar com recurso em relação aos números apresentados provisoriamente ao TCU e estamos tomando as devidas providências e conscientizando a população sobre a importância do censo", destacou Selminha.

Em Rio Pardo de Minas a diminuição da população também assusta. Em 2014, o município tinha 30.578 habitantes, enquanto que o Censo 2022 aponta apenas 27.708, uma diferença de 2.870 moradores. O prefeito Astor de Sá, popular Tuquinha, também foi questionado, mas até então não houve retorno.

Taiobeiras manteve sua população estável. Em 2014 o IBGE apontava 33.040 habitantes, agora são 33.071. Já Salinas também registrou queda, em 2014 eram 41.349 e agora são 39.969.

Ainda conforme os números preliminares do IBGE, houve diminuição da população em outros municípios, como: Fruta de Leite, Berizal, Divisa Alegre, Indaiabira, Montezuma e Novorizonte.

Os números apresentados pelo Censo, iniciado desde o último dia 1º de agosto, estão sendo contestados pelos prefeitos, pois, segundo eles, o Censo aparece diferente do número de eleitores e do número de ligações da Cemig e Copasa, além de ser diferente da quantidade de pessoas atendidas pelas secretarias de Saúde e Assistência Social.

O FPM, que é o Fundo de Participação dos Munícipios, é usado pelo Governo Federal para repassar verbas a todas as cidades brasileiras. Ele é determinado principalmente pelo número de habitantes apontados no Censo, realizado pelo IBGE.

Confira a população do Alto Rio Pardo, conforme os números preliminares do Censo 2022:

Águas Vermelhas - 14.026