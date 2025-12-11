Edital: Solicitação de Licença

A empresa EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PATATIVA LTDA, nos termos do art. 30 da Deliberação Normativa Copam nº 217, de 2017, torna público que solicitou à Unidade Regional de Regularização Ambiental – NM o LAC1 – Licenciamento Ambiental Concomitante para a EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PATATIVA LTDA, as atividades de Extração de rocha para produção de britas, Britamento de pedras para construção e Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação em Taiobeiras/MG e Salinas/MG, Classe 3, conforme solicitação no Sistema de Licenciamento Ambiental nº 2025.11.04.003.0003246.

  

