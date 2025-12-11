Edital: Solicitação de Licença

Ônibus saiu de São Paulo sentido à Bahia Na madrugada dessa segunda (19), por volta das 04h30min, um ônibus saiu da pista e tombou no KM 317 da BR-251, distante cerca de 11 quilômetros da cidade de Salinas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente causou a morte de nove pessoas, dentre elas um bebê de dois meses. Pelo menos outras 18 pessoas ficaram feridas. O coletivo da empresa MJ Turismo, que circulava de forma clandestina, seguia de São Paulo com destino a Euclides da Cunha, na Bahia. A saída da pista ocorreu em uma curva e o local do acidente fica a 220 quilômetros do posto mais próximo da PRF. Imagens do local do acidente mostram o ônibus tombado ao lado da pista e a presença de policiais militares, perícia da Polícia Civil, agentes da PRF, militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salinas, Taiobeiras e Berizal. As causas do acidente são desconhecidas e a perícia está no local tentando ap...