Ônibus pegou fogo na MGC-122
|Chamas teriam sido iniciadas no eixo traseiro do veículo.
Na
noite de terça (06/12), por volta das 23h37min, um ônibus que saiu da cidade de
Irecê na Bahia com destino à São Paulo, pegou fogo no km 183 da rodovia MGC-122.
Os
bombeiros de Janaúba depararam com o veículo parado no acostamento da rodovia e
totalmente em chamas. Diante do exposto, os militares, utilizando EPIs e
equipamentos apropriados, agiram rapidamente e realizaram o combate às chamas,
debelando o incêndio e posteriormente realizando o rescaldo para evitar
qualquer reignição.
Foram
utilizados aproximadamente 7.500 litros de água no combate e a operação durou
carca de uma hora e meia.
O
ônibus de dois andares transportava 68 passageiros e todos foram evacuados em
segurança pelo motorista, não sendo registrado nenhuma vítima.
O
motorista do ônibus informou que o incêndio iniciou possivelmente no eixo
traseiro do veículo, mais não soube informar a causa.
