Ônibus pegou fogo na MGC-122

Chamas teriam sido iniciadas no eixo traseiro do veículo.

Na noite de terça (06/12), por volta das 23h37min, um ônibus que saiu da cidade de Irecê na Bahia com destino à São Paulo, pegou fogo no km 183 da rodovia MGC-122.

Os bombeiros de Janaúba depararam com o veículo parado no acostamento da rodovia e totalmente em chamas. Diante do exposto, os militares, utilizando EPIs e equipamentos apropriados, agiram rapidamente e realizaram o combate às chamas, debelando o incêndio e posteriormente realizando o rescaldo para evitar qualquer reignição.

Foram utilizados aproximadamente 7.500 litros de água no combate e a operação durou carca de uma hora e meia.

O ônibus de dois andares transportava 68 passageiros e todos foram evacuados em segurança pelo motorista, não sendo registrado nenhuma vítima.

O motorista do ônibus informou que o incêndio iniciou possivelmente no eixo traseiro do veículo, mais não soube informar a causa.