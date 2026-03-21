Homem que batia na mulher é preso preventivamente

Durante 7 anos de relacionamento, ele sempre agredia a companheira.

A Polícia Civil de Taiobeiras prendeu um homem de 43 anos investigado por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) como parte das estratégias de enfrentamento a esse tipo de crime.

Segundo as investigações, o suspeito manteve um relacionamento em união estável com a vítima por cerca de sete anos, período marcado por um histórico recorrente de agressões físicas, ameaças e violência psicológica.

Um dos episódios mais recentes ocorreu no último mês de fevereiro, quando o investigado, sob efeito de álcool, teria proferido ofensas contra a vítima, além de empurrá-la e agredi-la com um soco. Durante a ação, ele também danificou móveis da residência. A Polícia Militar chegou a ser acionada na ocasião, mas o suspeito fugiu antes de ser abordado.

Sobre os fatos, a delegada Mayra Coutinho, responsável pela investigação, explicou que diante da gravidade dos fatos e do risco de novas agressões, representou pela prisão preventiva do suspeito. “A medida foi deferida pela Justiça, considerando, entre outros fatores, o histórico de violência e a ineficácia das medidas protetivas já concedidas à vítima”, disse a delegada.

Dra. Mayra ressaltou ainda que a prisão integra a operação Mulheres Seguras, iniciativa em âmbito nacional que intensifica, ao longo do mês de março, o combate à violência doméstica.

A Civil reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia (181). Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.