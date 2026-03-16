Ensino superior em Taiobeiras (2000–2026): memória e trajetória de uma construção regional

Por Levon Nascimento, professor e doutorando em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.

A história do ensino superior no interior brasileiro costuma ser marcada por avanços descontínuos, experiências institucionais frágeis e expectativas sociais persistentes. No Norte de Minas Gerais, especialmente no território do Alto Rio Pardo, esse processo assumiu contornos particulares, em razão da histórica condição periférica da região, marcada por pobreza estrutural, isolamento geográfico e limitações institucionais. O município de Taiobeiras constitui um caso exemplar desse fenômeno. Ao longo das primeiras décadas do século XXI, a cidade experimentou três momentos distintos no processo de institucionalização do ensino superior: a implantação inicial de cursos presenciais no início dos anos 2000; a interrupção dessa experiência em 2008; e, quase duas décadas depois, a retomada de uma nova etapa universitária com a criação de um curso de Bacharelado em Direito em 2026. Esta breve reflexão pretende registrar, em chave historiográfica e também memorialística, esse percurso vivido pela comunidade regional e acompanhado de perto por este autor, que teve a oportunidade de atuar como professor nos diferentes momentos dessa trajetória.

O início do século XXI representou um momento de esperança para a expansão do ensino superior em Taiobeiras. Como consequência indireta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e do movimento de interiorização do ensino superior brasileiro, algumas instituições passaram a ofertar cursos na cidade. Entre essas experiências destacou-se a atuação da Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), que implantou cursos presenciais voltados sobretudo para a formação de professores, como Normal Superior, Pedagogia e Geografia, além de iniciativas técnicas. Esse movimento tinha importância que ultrapassava o campo educacional. Em artigo publicado em 2005 no jornal Folha Regional, defendi que a presença da universidade em Taiobeiras poderia representar um marco de transformação social e cultural, capaz de estimular a formação intelectual da juventude regional e criar um ambiente acadêmico local. Argumentava-se, então, que o ensino superior poderia desencadear uma verdadeira efervescência de ideias, contribuindo para o desenvolvimento humano e institucional da região. Além da formação profissional, havia um aspecto simbólico fundamental: a possibilidade de que docentes da própria região atuassem no ensino superior, criando uma cultura universitária local e incentivando a continuidade dos estudos em nível de pós-graduação. Naquele momento, parecia plausível imaginar que Taiobeiras poderia se converter, no futuro, em um pequeno polo universitário regional, irradiando formação acadêmica para o conjunto dos municípios do Alto Rio Pardo.

Entretanto, a trajetória inicial do ensino superior em Taiobeiras foi abruptamente interrompida. Em janeiro de 2008 ocorreu a formatura da última turma da UNIPAC no município, encerrando uma experiência institucional que havia despertado grande expectativa entre estudantes, professores e lideranças locais. Em texto publicado na época, registrei com pesar esse episódio, observando que a desativação da unidade universitária representava um empobrecimento para o município. A presença da universidade havia possibilitado que muitos jovens da região tivessem acesso ao ensino superior sem a necessidade de migrar para centros urbanos maiores, o que era particularmente relevante em uma região marcada por limitações econômicas. O encerramento das atividades da instituição revelou uma fragilidade comum à interiorização do ensino superior no Brasil: a dependência de arranjos institucionais muitas vezes instáveis, vulneráveis a mudanças administrativas, econômicas ou políticas. Durante os anos seguintes, Taiobeiras permaneceu sem cursos superiores presenciais estruturados, o que produziu um vazio acadêmico regional. Muitos estudantes passaram a buscar formação em cidades mais distantes, enquanto outros optaram por modalidades de ensino a distância.

Entretanto, agora em 2026 o cenário começou a se modificar novamente. Na noite de 9 de março último, teve início a primeira turma do curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Taiobeiras (FAC TAIÔ), instituição vinculada ao grupo Favenorte. O acontecimento possui significado histórico relevante para o município e para todo o Alto Rio Pardo. Pode-se afirmar que é a conquista de um sonho. Após quase duas décadas de ausência de cursos presenciais regulares, o ensino superior voltou a se estruturar institucionalmente na cidade. Alguns elementos desse novo momento merecem atenção: a formação de um corpo docente composto por mestres e doutorandos oriundos da própria região; a presença de estudantes de diferentes cidades do território do Alto Rio Pardo; e a oferta de aulas presenciais no período noturno, possibilitando que trabalhadores e estudantes adultos tenham acesso à formação universitária. Esses fatores indicam que a nova experiência pode representar uma etapa mais madura do processo de interiorização do ensino superior regional.

Para este autor, que acompanhou e participou como docente dos diferentes momentos dessa trajetória, a retomada do ensino superior em Taiobeiras possui também um significado pessoal e simbólico. Ela sugere que as expectativas formuladas nas primeiras reflexões sobre o tema, ainda na década de 2000, não foram definitivamente frustradas, mas apenas adiadas pelo curso irregular da história institucional local. A história recente do ensino superior em Taiobeiras revela, portanto, um processo marcado por avanços, interrupções e retomadas. Longe de constituir uma trajetória linear, a institucionalização da universidade no município expressa as tensões típicas da expansão educacional em regiões periféricas do país. Entre 2000 e 2026 podem ser identificadas três fases principais: um momento inicial de implantação e entusiasmo institucional, seguido por uma fase de descontinuidade e retração educacional, e, finalmente, uma etapa de retomada e reconfiguração do ensino superior regional.

A experiência histórica de Taiobeiras demonstra que a consolidação de uma cultura universitária no interior brasileiro exige persistência social, compromisso institucional e valorização da inteligência regional. Se essas condições forem efetivamente cultivadas, é possível que o município e todo o Alto Rio Pardo venham a consolidar aquilo que outrora parecia apenas uma hipótese: a formação de um verdadeiro ambiente universitário regional, capaz de contribuir para o desenvolvimento humano, cultural e institucional dos chamados Gerais de Minas.