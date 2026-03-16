Ensino superior em Taiobeiras (2000–2026): memória e trajetória de uma construção regional
|Por Levon Nascimento, professor e doutorando em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.
A
história do ensino superior no interior brasileiro costuma ser marcada por
avanços descontínuos, experiências institucionais frágeis e expectativas
sociais persistentes. No Norte de Minas Gerais, especialmente no território do
Alto Rio Pardo, esse processo assumiu contornos particulares, em razão da
histórica condição periférica da região, marcada por pobreza estrutural,
isolamento geográfico e limitações institucionais. O município de Taiobeiras
constitui um caso exemplar desse fenômeno. Ao longo das primeiras décadas do
século XXI, a cidade experimentou três momentos distintos no processo de
institucionalização do ensino superior: a implantação inicial de cursos
presenciais no início dos anos 2000; a interrupção dessa experiência em 2008;
e, quase duas décadas depois, a retomada de uma nova etapa universitária com a
criação de um curso de Bacharelado em Direito em 2026. Esta breve reflexão
pretende registrar, em chave historiográfica e também memorialística, esse
percurso vivido pela comunidade regional e acompanhado de perto por este autor,
que teve a oportunidade de atuar como professor nos diferentes momentos dessa
trajetória.
O
início do século XXI representou um momento de esperança para a expansão do
ensino superior em Taiobeiras. Como consequência indireta da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e do movimento de
interiorização do ensino superior brasileiro, algumas instituições passaram a
ofertar cursos na cidade. Entre essas experiências destacou-se a atuação da Universidade
Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), que implantou cursos presenciais voltados
sobretudo para a formação de professores, como Normal Superior, Pedagogia e
Geografia, além de iniciativas técnicas. Esse movimento tinha importância que
ultrapassava o campo educacional. Em artigo publicado em 2005 no jornal Folha
Regional, defendi que a presença da universidade em Taiobeiras poderia
representar um marco de transformação social e cultural, capaz de estimular a
formação intelectual da juventude regional e criar um ambiente acadêmico local.
Argumentava-se, então, que o ensino superior poderia desencadear uma verdadeira
efervescência de ideias, contribuindo para o desenvolvimento humano e
institucional da região. Além da formação profissional, havia um aspecto
simbólico fundamental: a possibilidade de que docentes da própria região
atuassem no ensino superior, criando uma cultura universitária local e
incentivando a continuidade dos estudos em nível de pós-graduação. Naquele
momento, parecia plausível imaginar que Taiobeiras poderia se converter, no
futuro, em um pequeno polo universitário regional, irradiando formação
acadêmica para o conjunto dos municípios do Alto Rio Pardo.
Entretanto,
a trajetória inicial do ensino superior em Taiobeiras foi abruptamente interrompida.
Em janeiro de 2008 ocorreu a formatura da última turma da UNIPAC no município,
encerrando uma experiência institucional que havia despertado grande
expectativa entre estudantes, professores e lideranças locais. Em texto
publicado na época, registrei com pesar esse episódio, observando que a
desativação da unidade universitária representava um empobrecimento para o
município. A presença da universidade havia possibilitado que muitos jovens da
região tivessem acesso ao ensino superior sem a necessidade de migrar para
centros urbanos maiores, o que era particularmente relevante em uma região
marcada por limitações econômicas. O encerramento das atividades da instituição
revelou uma fragilidade comum à interiorização do ensino superior no Brasil: a
dependência de arranjos institucionais muitas vezes instáveis, vulneráveis a
mudanças administrativas, econômicas ou políticas. Durante os anos seguintes,
Taiobeiras permaneceu sem cursos superiores presenciais estruturados, o que
produziu um vazio acadêmico regional. Muitos estudantes passaram a buscar
formação em cidades mais distantes, enquanto outros optaram por modalidades de
ensino a distância.
Entretanto,
agora em 2026 o cenário começou a se modificar novamente. Na noite de 9 de
março último, teve início a primeira turma do curso de Bacharelado em Direito
da Faculdade Taiobeiras (FAC TAIÔ), instituição vinculada ao grupo Favenorte. O
acontecimento possui significado histórico relevante para o município e para
todo o Alto Rio Pardo. Pode-se afirmar que é a conquista de um sonho. Após
quase duas décadas de ausência de cursos presenciais regulares, o ensino
superior voltou a se estruturar institucionalmente na cidade. Alguns elementos
desse novo momento merecem atenção: a formação de um corpo docente composto por
mestres e doutorandos oriundos da própria região; a presença de estudantes de
diferentes cidades do território do Alto Rio Pardo; e a oferta de aulas
presenciais no período noturno, possibilitando que trabalhadores e estudantes
adultos tenham acesso à formação universitária. Esses fatores indicam que a
nova experiência pode representar uma etapa mais madura do processo de
interiorização do ensino superior regional.
Para
este autor, que acompanhou e participou como docente dos diferentes momentos
dessa trajetória, a retomada do ensino superior em Taiobeiras possui também um
significado pessoal e simbólico. Ela sugere que as expectativas formuladas nas
primeiras reflexões sobre o tema, ainda na década de 2000, não foram
definitivamente frustradas, mas apenas adiadas pelo curso irregular da história
institucional local. A história recente do ensino superior em Taiobeiras
revela, portanto, um processo marcado por avanços, interrupções e retomadas.
Longe de constituir uma trajetória linear, a institucionalização da
universidade no município expressa as tensões típicas da expansão educacional
em regiões periféricas do país. Entre 2000 e 2026 podem ser identificadas três
fases principais: um momento inicial de implantação e entusiasmo institucional,
seguido por uma fase de descontinuidade e retração educacional, e, finalmente,
uma etapa de retomada e reconfiguração do ensino superior regional.
A
experiência histórica de Taiobeiras demonstra que a consolidação de uma cultura
universitária no interior brasileiro exige persistência social, compromisso
institucional e valorização da inteligência regional. Se essas condições forem
efetivamente cultivadas, é possível que o município e todo o Alto Rio Pardo
venham a consolidar aquilo que outrora parecia apenas uma hipótese: a formação
de um verdadeiro ambiente universitário regional, capaz de contribuir para o
desenvolvimento humano, cultural e institucional dos chamados Gerais de Minas.
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