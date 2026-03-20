Colisão em acostamento deixa dois motoristas mortos

Carreta prancha estava no acostamento e a carreta colidiu na traseira. Os dois motoristas morreram.

Na tarde desta sexta-feira (20/03), por volta das 15h32min, aconteceu uma ocorrência de colisão envolvendo uma carreta bitrem e um caminhão prancha. O acidente ocorreu no km 273 da rodovia BR-251, no município de Salinas, nas proximidades do Restaurante Planalto. As guarnições de segurança deslocaram em comboio, em atuação integrada com a Defesa Civil Municipal de Salinas e o SAMU, que compõem a Base Integrada do município.

Em decorrência da colisão, a carreta bitrem incendiou-se, resultando na morte do condutor, que ficou preso às ferragens e foi carbonizado pelas chamas. A segunda vítima, condutor do caminhão prancha, que estava tentando resolver problemas no veículo parado no acostamento, foi atropelado e também não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Uma terceira vítima, do sexo masculino, 25 anos, foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal de Salinas.

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o combate ao incêndio no veículo e nas margens da rodovia, tendo em vista a propagação das chamas para a vegetação adjacente. Também foram executadas ações de isolamento da área, retirada da vítima após os trabalhos periciais, aplicação de serragem sobre a pista devido ao derramamento de óleo, além da limpeza da via para eliminação de resíduos provenientes da combustão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou no controle e interdição da via, bem como no registro da ocorrência. A rodovia permaneceu interditada em ambos os sentidos durante os trabalhos.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos necessários no local. Após a finalização das atividades, as equipes foram desmobilizadas e o trânsito foi liberado, permanecendo sob controle da PRF, que ficou responsável pelas demais providências relativas à ocorrência.