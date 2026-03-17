Edital: Licenciamento para irrigação e culturas anuais em Taiobeiras
O
Empreendedor NATALICIO SOUSA MENDES, nos termos do art. 30 da Deliberação Normativa
Copam no 217, de 2017, torna público que solicitou à Superintendência Regional
de Meio Ambiente uma nova solicitação; enquadrada na modalidade do
licenciamento: LAC 2; na fase do licenciamento: LOC para o empreendimento
NATALICIO SOUSA MENDES, inscrita no CPF: 178.471.176-49, para as atividades de:
Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura (G-05-02-0); Culturas
anuais, semiperenes e perenes e cultivos agrossilvipastoris, exceto
horticultura; (G-01-03-1); Horticultura (floricultura, olericultura,
fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas)
(G-01-01-5); Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem,
secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de
sementes (G-04-01-4), no município de Taiobeiras/MG, Classe 4, conforme
solicitação no Sistema de Licenciamento Ambiental Nº 2026.02.04.003.0003488.
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