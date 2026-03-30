Comerciante de Taiobeiras é agredido com barra de ferro

Autor está sendo procurado pela polícia por tentativa de homicídio.

Um homem de 45 anos, vendedor de carros em Taiobeiras, foi encontrado pela Polícia Militar com ferimentos na cabeça e na boca na Rua Mato Grosso, no bairro Bom Jardim. No local, os policiais apreenderam uma barra de ferro pontiaguda, que pode ter sido usada nas agressões.

A guarnição da Polícia Militar trata a ocorrência como tentativa de homicídio. Os próprios policiais acionaram o Samu para atender a vítima, que recebeu os primeiros atendimentos por meio do médico Francisco de Assis Júnior.

Conforme a ocorrência da Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima estava com um grupo de pessoas em uma casa na Rua Ipanema antes das agressões. Durante as buscas, os policiais identificaram uma dessas pessoas, que apontou o envolvimento de outros indivíduos. Com isso, os policiais conduziram três pessoas, dois homens e duas mulheres, que negaram envolvimento com a agressão.

Conforme a Assessoria de Imprensa da PM, o autor da agressão, que teria usado a barra de ferro, é considerado foragido e as equipes o procuram por tentativa de homicídio.

Um aparelho de celular foi apreendido e poderá ser usado nas investigações. A polícia também procura por imagens de câmeras de segurança.

Existe uma versão de que o comerciante teria ido à residência da Rua Ipanema encontrar com o grupo de pessoas antes de acontecer a agressão na Rua Mato Grosso, mas as motivações do caso ainda estão sendo apuradas.

Nesta segunda (30/03) o comerciante fez contato com a nossa reportagem para desmentir a versão publicada pela Imprensa de que ele teria sido transferido para a Santa Casa de Montes Claros em estado grave. “Realmente fui agredido, mas estou bem e não precisou de transferência”, disse a vítima.

Alguns órgãos de Imprensa veiculou a informação de que o comerciante teria sido transferido em estado grave e, inclusive, estaria respirando com ajuda de aparelhos, fato que, segundo a própria vítima, não procede.

Vítima informa à Folha Regional que informação veiculada na Imprensa não procede.



