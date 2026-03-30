Comerciante de Taiobeiras é agredido com barra de ferro
|Autor está sendo procurado pela polícia por tentativa de homicídio.
Um
homem de 45 anos, vendedor de carros em Taiobeiras, foi encontrado pela Polícia
Militar com ferimentos na cabeça e na boca na Rua Mato Grosso, no bairro Bom
Jardim. No local, os policiais apreenderam uma barra de ferro pontiaguda, que
pode ter sido usada nas agressões.
A
guarnição da Polícia Militar trata a ocorrência como tentativa de homicídio. Os
próprios policiais acionaram o Samu para atender a vítima, que recebeu os primeiros
atendimentos por meio do médico Francisco de Assis Júnior.
Conforme
a ocorrência da Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima estava com
um grupo de pessoas em uma casa na Rua Ipanema antes das agressões. Durante as
buscas, os policiais identificaram uma dessas pessoas, que apontou o
envolvimento de outros indivíduos. Com isso, os policiais conduziram três
pessoas, dois homens e duas mulheres, que negaram envolvimento com a agressão.
Conforme
a Assessoria de Imprensa da PM, o autor da agressão, que teria usado a barra de
ferro, é considerado foragido e as equipes o procuram por tentativa de homicídio.
Um
aparelho de celular foi apreendido e poderá ser usado nas investigações. A
polícia também procura por imagens de câmeras de segurança.
Existe
uma versão de que o comerciante teria ido à residência da Rua Ipanema encontrar
com o grupo de pessoas antes de acontecer a agressão na Rua Mato Grosso, mas as
motivações do caso ainda estão sendo apuradas.
Nesta
segunda (30/03) o comerciante fez contato com a nossa reportagem para desmentir
a versão publicada pela Imprensa de que ele teria sido transferido para a Santa
Casa de Montes Claros em estado grave. “Realmente fui agredido, mas estou bem e não
precisou de transferência”, disse a vítima.
Alguns órgãos de Imprensa veiculou a informação de que o comerciante teria sido transferido em estado grave e, inclusive, estaria respirando com ajuda de aparelhos, fato que, segundo a própria vítima, não procede.
|Vítima informa à Folha Regional que informação veiculada na Imprensa não procede.
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