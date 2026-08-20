Polícia descobre plantação de 40 mil pés de maconha

Investigações acontecem desde o mês de maio e 11 pessoas já foram presas cultivando a droga.

Nesta quinta (20/08) a Polícia Civil descobriu uma área com 40 mil pés de maconha em Cachoeira de Pajeú, e ainda grande quantidade já ensacada. A operação contou com equipes de Araçuaí, Itaobim e Padre Paraíso, além do apoio da Polícia Federal de Juazeiro (BA).

A investigação começou em Virgem da Lapa e Coronel Murta, onde foi descoberta uma lavoura com 30 mil pés de maconha no último mês de maio. Logo depois, foram descobertos outros plantios em Porteirinha, Francisco Sá, Virgem da Lapa, Grão Mogol e Unaí. No total, 11 pessoas já foram presas e mais de cinco toneladas da droga apreendidas. Em Cachoeira de Pajeú, um homem de 57 anos, oriundo do estado de Pernambuco, foi preso.

O delegado Paulo Sobrinho, de Medina, conta que a organização criminosa é estruturada e montou uma estrutura para cultivo de cannabis em alta escala, contando com energia solar, internet via satélite e sistema de irrigação.

O local da plantação em Cachoeira vinha sendo monitorado pela Polícia Civil e nesta quinta a Polícia Federal também identificou o local. Com a troca de informações, as forças de segurança localizaram a área e realizaram a operação.

As investigações prosseguem.