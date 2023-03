Projeto pioneiro vai gerar mais de mil empregos diretos em Salinas

Prefeito Kinca apresenta detalhes do projeto aos vereadores. Entre 30 e 50 milhões serão investidos para gerar emprego e renda.

O Prefeito de Salinas, Kinca Dias, apresentou na última sexta-feira (10/03), à Câmara de Vereadores, projeto para a construção de Condomínio Industrial da Moda no Município. O projeto prevê investimentos que podem variar de 30 a 50 milhões de reais, por parte do SEST/Senai, do Sistema S.

A iniciativa é pioneira na região e visa atrair mais desenvolvimento para o Norte e Vale do Jequitinhonha. Salinas, por sua vez, está no entroncamento dessas regiões.

O Vice-presidente da FIEMG, José Balbino Figueiredo, relatou que o processo de escolha ficou entre e os municípios de Diamantina, Itamarandiba, Capelinha, Araçuaí e Salinas, que foi a escolhida pela equipe técnica.

Kinca Dias ressaltou que esta iniciativa vai fomentar a geração de emprego e renda e ressaltou a importância deste empreendimento para a população por seu caráter econômico e social.

"A atração da indústria para o município vai empregar inicialmente 500 pessoas, só na primeira fase, sendo que na segunda está previsto mais 500 empregos diretos nas confecções", afirmou o prefeito.

Para o gestor, as mulheres devem ser as mais beneficiadas pelas vagas. "Com emprego dessa parcela da população nas confecções, será possível, inclusive, melhorias em diversas áreas, afinal são as mulheres as principais responsáveis pelos cuidados com as famílias. Com mais dinheiro nos lares ganhará o comércio, a prestação de serviços e todo o nosso município", comemora o Prefeito Kinca Dias.

Senai em Salinas – Para a instalação do Condomínio em Salinas, será preciso a formação de mão de obra qualificada, seja para manutenção das máquinas e equipamentos, pintura e outras áreas.

Para sanar a carência de mão de obra, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), implantará o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que já está em fase de instalação no município.

Serão ofertados cursos na área de corte/costura, manutenção de máquinas, pintura, administração e outras áreas ligadas a indústria.