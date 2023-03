Taiobeiras realiza Processo Seletivo para polo EaD

São duas vagas: Coordenador e Tutor, com exigência de curso superior.

A Prefeitura de Taiobeiras, por meio da Secretaria de Educação, publicou edital para realização de Processo Seletivo Simplificado que visa indicação de profissionais para atuarem no Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância. O objetivo é a admissão de profissionais que tenham nível superior.

Será destinada 01 (uma) vaga para Coordenador do Polo e 01 (uma) vaga para Tutor Presencial, sendo que os demais candidatos classificados irão compor cadastro de reserva e poderão ser convocados conforme necessidade posterior.

As funções devem apoiar as ações gerenciais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e as acadêmicas das Instituições Públicas de Ensino Superior – IPES, além de acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do polo, dentre outras funções previstas no Edital.

A carga horária é de 25 (vinte e cinco) horas semanais, de segunda a sábado, adequadas de acordo com a necessidade, com remuneração para o Coordenador de Polo no valor de R$1.482,45 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e para Tutor Presencial de R$ 823,58 (oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos).

O período de inscrição vai até às 17h00min do dia 31 de março de 2023. A seleção será realizada por equipe instituída pela Secretaria Municipal de Educação através de Portaria, sendo que o resultado final do certame será divulgado no dia 03 de maio de 2023.

Acesse o Edital completo aqui.