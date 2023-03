Rapaz que atirou em policiais é preso

Equipe da Polícia Civil de Taiobeiras responsável pelas investigações Na manhã dessa sexta (24/03), a Polícia Civil de Taiobeiras, com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, prendeu um jovem de 21 anos, responsável por criar perfil nas redes sociais com intuito de divulgar um possível atentado, com emprego de arma de fogo, na Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes, em Taiobeiras. A página fazia referência ao massacre histórico de Columbine, ocorrido em 20 de abril de 1999. De acordo com a delegada Beatriz Barreto de Almeida, que capitaneou as investigações, as primeiras ameaças ocorreram na quarta-feira (22/03), por meio da página do Instagram, com publicações de fotos recentes do interior da escola. A polícia foi acionada para fazer a segurança e o local foi imediatamente esvaziado, situação que gerou pânico na cidade. Com apoio do Setor de Inteligência do Departamento de Polícia Civil de Montes Claros, o autor foi localizado no Rio Grande do Norte e estaria acessando remota