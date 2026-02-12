Rapaz que mostrava órgão genital para mulheres em vias públicas é indiciado
|Polícia Civil identificou cinco vítimas em Taiobeiras, dentre elas, crianças de 11 e 12 anos.
A
Polícia Civil de Taiobeiras concluiu as investigações e indiciou um homem de 22
anos por crimes contra a dignidade sexual cometidos contra cinco vítimas, todas
de Taiobeiras. Conforme as investigações, as vítimas têm 11, 12, 17, 28 e 35 anos. O
investigado permanece preso preventivamente.
As
investigações tiveram início em novembro do ano passado, a partir do registro
de ocorrência de importunação sexual em via pública contra uma adolescente de
17 anos. Na época, o suspeito ainda não havia sido identificado. Leia matéria da prisão aqui.
Em
janeiro deste ano, o homem foi preso em flagrante após a circulação de um vídeo
nas redes sociais em que aparecia exibindo o órgão genital a uma menina de 12
anos. A vítima conseguiu registrar parte da ação com o celular, o que foi decisivo
para a identificação do suspeito.
Ele
foi detido pela Polícia Militar, e a prisão ratificada pela Polícia Civil, que
representou pela conversão em prisão preventiva, posteriormente deferida pela
Justiça.
Com
o avanço das apurações, outras vítimas reconheceram o investigado como
responsável por condutas semelhantes. Os relatos indicam um modo de agir
recorrente: o homem abordava mulheres ou adolescentes desacompanhadas na rua,
simulava pedidos de informação e, em seguida, passava a expor o órgão genital e
a proferir palavras obscenas.
As
investigações também apontaram indícios de condutas semelhantes cometidas
contra a enteada, de 11 anos, que relatou os fatos a familiares.
O
homem foi indiciado pelos crimes de satisfação de lascívia mediante presença de
menor de 14 anos e importunação sexual, conforme o Código Penal. Concluídos os
trabalhos, os inquéritos foram encaminhados ao Poder Judiciário e ao Ministério
Público.
A
Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas procurem a Delegacia Especializada
de Atendimento à Mulher (Deam) em Taiobeiras. O atendimento é oferecido de
forma sigilosa, humanizado e especializado.
