Rapaz se masturba diante de criança, é filmado e preso





Policiais descobriram que o tarado já é suspeito de outros crimes semelhantes em Taiobeiras.



No sábado (17/01) um rapaz moreno, de 22 anos, que estava de bicicleta, abordou uma criança de 12 anos na Rua Tamóios, em Taiobeiras. A menina também estava de bicicleta.





Ao parar a criança, o autor perguntou a sua idade e elogiou o seu corpo, ocasião em que o rapaz declarou estar com muita tesão.





De forma inacreditável, o autor retirou o pênis em via pública e começou a se masturbar diante da criança.





Demonstrando frieza, a menina pegou o celular e passou a filmar o ato do tarado, ocasião em que ele perguntou se “era grande ou pequeno”. Neste momento, a criança evadiu do local em sua bicicleta em prantos, seguindo para a casa de sua tia, quando a PM foi acionada.





Depois que os policiais tiveram acesso ao vídeo, o tarado foi identificado como morador do bairro Vila Formosa e com 22 anos, sendo iniciado rastreamento pela cidade para localizá-lo.





Ao descobrir a residência do autor, os policiais fizeram a abordagem e depararam com um homem de 41 anos, velho conhecido dos policiais por passagens de tráfico, ameaça, furto e extorsão. Quando viu os policiais, saiu correndo pelos quintais dos vizinhos, até que foi contido.





Nas buscas pela sua casa, os policiais encontraram uma vasilha plástica contendo maconha. O homem de 41 anos preso é tio do tarado de 22 anos.





Logo depois, os policiais descobriram que o tarado estava escondido na casa de sua amásia, no bairro Planalto.





Quando os policiais chegaram ao local, o autor estava na porta da residência justamente com a bicicleta usada no crime. Ele evadiu pelos fundos, pulando os muros de vizinhos.





Os policiais fizeram cerco no quarteirão e prenderam o autor em uma casa da Rua Goiás. Ele apresentava escoriações devido a intensa fuga.





Ao consultar o sistema de segurança, os policiais descobriram que o autor tinha passagens por roubo, tráfico e, inclusive, estupro de vulnerável, no qual cumpriu medida protetiva.





Em dezembro de 2025, ouve uma denúncia de que o autor também teria se masturbado diante de uma adolescente de 16 anos na rua Janaúba, também em Taiobeiras, no qual ele responde por inquérito sobre o caso.





Depois que soube da prisão do tarado, a sua amásia relatou aos policiais que ele já teria ficado pelado diante de sua filha de 11 anos e ainda teria pedido para que a criança lhe masturbasse.





O rapaz foi preso em flagrante e agora será investigado por todos os crimes.