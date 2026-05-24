Colisões de veículos em Taiobeiras

Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu

Equipes do SAMU atenderam vítimas de uma colisão envolvendo três veículos na LMG-602, em Taiobeiras, na manhã deste sábado (23). O acidente envolveu duas caminhonetes e um carro, deixando quatro pessoas feridas.

Todas as vítimas estavam no automóvel: dois adultos e duas crianças. Um menino, de quatro anos, apresentava sangramento nasal e dores no ombro. Já uma menina, de sete anos, queixava-se de dores no tórax e na pelve. As crianças estavam em cadeirinhas no momento da colisão.

Uma mulher, de 27 anos, sentia dores no tórax, enquanto um homem, de 36 anos, sofreu trauma facial. Após os primeiros socorros no local, as vítimas foram encaminhadas pelo SAMU ao hospital de Taiobeiras.

Os ocupantes das caminhonetes não se feriram.