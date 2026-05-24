Colisão e explosão entre ônibus e carreta na BR-251

Equipes de segurança ainda não sabem o número de vítimas.

Ao amanhecer deste domingo (24/05) aconteceu mais uma tragédia sem precedentes na BR-251. A ocorrência está em andamento e a cena é de terror.

Conforme os Bombeiro, um ônibus e uma carreta que transportava rodas de veículos colidiram e os veículos pegaram fogo no km 236 da rodovia, cerca de 80 quilômetros após a cidade de Salinas, sentido ao estado da Bahia. A localidade é conhecida como “Neu do Burro”.

Após o impacto, os veículos foram tomados pelas chamas. Até o momento, não há informações oficiais confirmadas sobre o número ou o estado das vítimas, mas testemunhas afirmam ao menos 8 pessoas carbonizasas.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Salinas e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local tentando socorrer vítimas e controlar a situação.

Não existe previsão para liberação da pista. Mais informações a qualquer momento.