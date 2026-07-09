PLS tem 77 milhões de toneladas de lítio em Salinas
|Pedro Fonseca, diretor da PLS, anunciou a continuidade das pesquisas e comemora o reconhecimento internacional do projeto Colina.
A
multinacional PLS Brasil, responsável pelo projeto Colina em Salinas, destacou
durante o “Lithium Business 2026” que o município se transformará em um dos
principais polos da nova fronteira mundial do lítio. A afirmação foi feita durante
a realização da 4ª edição do evento, que começou na terça (07) e termina nesta
quinta (09).
O
lítio é estratégico para o armazenamento de energia e baterias para veículos
elétricos e celulares, por isso, existe uma corrida mundial pelo mineral.
O
diretor de Exploração da empresa, Pedro Fonseca, afirmou que o empreendimento
alcançou 77,7 milhões de toneladas de recursos minerais em 2024 e destacou que
as pesquisas continuam em andamento, com expectativa de novos anúncios sobre o
crescimento do depósito, o que coloca o município de Salinas dentro da cadeia
global do lítio.
A
descoberta do lítio em Salinas começou em 2017, quando ocorreram os primeiros
trabalhos de reconhecimento geológico; já em 2019 nasceu o Projeto Colina, que
sofreu paralização devido a pandemia de Covid-19, tendo os trabalhos retomados
em 2021, com sondagens que confirmaram o potencial mineral. Inicialmente calculava-se
13,3 milhões de toneladas de lítio, mas com o avanço dos trabalhos as projeções
subiram para 77,7 milhões de toneladas e as pesquisam continuam, podendo subir
ainda mais.
Até
então, a PLS contabiliza 171 mil metros de sondagem, cerca de 59 mil caixas de
testemunhos geológicos, aproximadamente 33 mil amostras de testemunhos, mais de
8 mil amostras de solo e cerca de 17 mil pontos de mapeamento geológico.
Comentários
Postar um comentário