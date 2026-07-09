PLS tem 77 milhões de toneladas de lítio em Salinas

Pedro Fonseca, diretor da PLS, anunciou a continuidade das pesquisas e comemora o reconhecimento internacional do projeto Colina.

A multinacional PLS Brasil, responsável pelo projeto Colina em Salinas, destacou durante o “Lithium Business 2026” que o município se transformará em um dos principais polos da nova fronteira mundial do lítio. A afirmação foi feita durante a realização da 4ª edição do evento, que começou na terça (07) e termina nesta quinta (09).

O lítio é estratégico para o armazenamento de energia e baterias para veículos elétricos e celulares, por isso, existe uma corrida mundial pelo mineral.

O diretor de Exploração da empresa, Pedro Fonseca, afirmou que o empreendimento alcançou 77,7 milhões de toneladas de recursos minerais em 2024 e destacou que as pesquisas continuam em andamento, com expectativa de novos anúncios sobre o crescimento do depósito, o que coloca o município de Salinas dentro da cadeia global do lítio.

A descoberta do lítio em Salinas começou em 2017, quando ocorreram os primeiros trabalhos de reconhecimento geológico; já em 2019 nasceu o Projeto Colina, que sofreu paralização devido a pandemia de Covid-19, tendo os trabalhos retomados em 2021, com sondagens que confirmaram o potencial mineral. Inicialmente calculava-se 13,3 milhões de toneladas de lítio, mas com o avanço dos trabalhos as projeções subiram para 77,7 milhões de toneladas e as pesquisam continuam, podendo subir ainda mais.

Até então, a PLS contabiliza 171 mil metros de sondagem, cerca de 59 mil caixas de testemunhos geológicos, aproximadamente 33 mil amostras de testemunhos, mais de 8 mil amostras de solo e cerca de 17 mil pontos de mapeamento geológico.