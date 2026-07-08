Ladrão é preso em flagrante com moto furtada
|Ação da PC aconteceu horas após o furto. Moto estava com a chave na ignição.
Um
homem de 36 anos, suspeito de furtar uma motocicleta em Pedra Azul, foi preso
em flagrante pela Polícia Civil juntamente com a moto que tinha acabado de
furtar.
A
vítima procurou a delegacia informando que a moto estava estacionada em frente
à residência dela. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito
permaneceu nas proximidades do imóvel e, em seguida, saiu no veículo, que
estava com a chave na ignição, facilitando a ação do ladrão.
No
curso dos levantamentos, os policiais analisaram as imagens e identificaram que
o suspeito havia seguido pela BR-251, em direção ao município de Jequitinhonha.
Após ampla divulgação das características da motocicleta em grupos de
comunicação, a Polícia Civil recebeu informações indicando que o veículo
estaria no Povoado da Estiva, em Jequitinhonha.
Ao
chegar à localidade, a equipe de policiais encontrou o suspeito em um bar.
Durante a abordagem, também foi apreendido um simulacro de arma de fogo. O
homem foi preso e encaminhado à delegacia, já a motocicleta recuperada será
restituída ao proprietário.
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