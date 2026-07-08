Ladrão é preso em flagrante com moto furtada

Ação da PC aconteceu horas após o furto. Moto estava com a chave na ignição.

Um homem de 36 anos, suspeito de furtar uma motocicleta em Pedra Azul, foi preso em flagrante pela Polícia Civil juntamente com a moto que tinha acabado de furtar.

A vítima procurou a delegacia informando que a moto estava estacionada em frente à residência dela. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito permaneceu nas proximidades do imóvel e, em seguida, saiu no veículo, que estava com a chave na ignição, facilitando a ação do ladrão.

No curso dos levantamentos, os policiais analisaram as imagens e identificaram que o suspeito havia seguido pela BR-251, em direção ao município de Jequitinhonha. Após ampla divulgação das características da motocicleta em grupos de comunicação, a Polícia Civil recebeu informações indicando que o veículo estaria no Povoado da Estiva, em Jequitinhonha.

Ao chegar à localidade, a equipe de policiais encontrou o suspeito em um bar. Durante a abordagem, também foi apreendido um simulacro de arma de fogo. O homem foi preso e encaminhado à delegacia, já a motocicleta recuperada será restituída ao proprietário.