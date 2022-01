Sob questionamentos, festa começa hoje em São João do Paraíso

Prefeita Selminha alega que festividade visa movimentar a economia do município

É grande a polêmica em torno da realização da 3ª Festa do Marmelo em São João do Paraíso, que começa nesta sexta (07) e vai até domingo (09). Muitas pessoas estão questionando que a Administração Municipal teria outras prioridades no momento, já que aconteceram muitos estragos devido às fortes chuvas no fim de ano, como depreciação das estradas vicinais, derrubada de pontes e manilhamentos.

No entanto, a prefeita Selminha Morais manteve a realização da festividade, previamente agendada. Ela alega que a festa movimenta o comércio do município, que foi muito afetado devido à pandemia. “A festa movimenta a economia local, valoriza e divulga o marmelo, e busca investimentos para o nosso município, além de oferecer lazer a nossa população”, destaca a prefeita em nota enviada à Folha Regional.

Selminha garante que está colocando o município no trilho, e reconhece que tem muita coisa a ser feita. “A começar pelas estradas que deverão ser reconstruídas devido às fortes chuvas. Gostaria de tranquilizar nossa população e dizer que estamos atentos e não mediremos esforços para resolver os problemas”, disse a prefeita.

Ela lembra que está “fazendo uma das maiores festas da história da cidade com valores menores do que outras anteriormente realizadas”. “Importante ressaltar que com o anúncio da festa, o comércio local teve um crescimento de aproximadamente 50%”, destaca a prefeita.

Outro motivo que muitos paraisenses se posicionam contra a realização da festa é por que o sistema de saúde da cidade está sobrecarregado com o surto da Influenza A N3N2, além da preocupação com a Covid-19.

Por outro lado, alguns populares usam a situação para inflar a oposição contra a prefeita Selminha. “Tem pessoas que torcem contra mesmo. Nem Jesus agradou a todos. A festa serve também para levantar o comércio, que triplicou as vendas nos últimos dias, além de divulgar o marmelo, que é uma fonte de renda em São João do Paraíso”, disse o vereador Júnior de Hermelino, líder da prefeita na Câmara.

Júnior admite os estragos nas estradas e pontes, além de muitas casas trincadas, mas disse que não é motivo para cancelar a festa. “Pelo contrário. O povo precisa de diversão e de movimentar a economia. É uma festa aberta e estamos com a situação do Covid controlado no município”, disse o vereador, lembrando que a prefeitura já está consertando pontos de manilhamentos e vai terceirizar a manutenção das estradas depois das chuvas, pois o município só possui duas máquinas motoniveladoras.