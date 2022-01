Sind União convoca Assembleia Geral em São João do Paraíso

Municípios da região ainda contabilizam os enormes prejuízos Todas as prefeituras do Alto Rio Pardo que decretaram estado de emergência devido as fortes chuvas no início da semana anunciaram que as festas de réveillon, programadas para esta sexta (31/12) estão canceladas. Em Salinas, uma das cidades mais castigadas pelas enchentes, foi a primeira a cancelar a festa, pois a Passarela da Alegria, local do evento, ficou completamente destruída. As festas também foram canceladas em Taiobeiras, Rio Pardo de Minas, Novorizonte, Santo Antônio do Retiro, Maristela e Ninheira. A única festa no Alto Rio Pardo que permaneça agendada, até então, é a Festa do Marmelo, em São João do Paraíso, programada para os dias 07, 08 e 09 de janeiro. No entanto, a realização do evento corre risco, pois o município se encontra com as estradas vicinais destruídas, algumas intransitáveis. Mas, até então, a prefeita Selminha Morais mantém a festa agendada.