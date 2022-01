Surto de gripe deixa hospital superlotado em Salinas

Direção do hospital precisou montar Plano de Contingência para atender enorme demanda

Nesta sexta (14/01) o Comitê de Soluções da Covid-19 em Salinas esteve reunido para debater medidas que visem controlar a propagação de doenças respiratórias no município, que está convivendo com um surto de gripe.

A solução encontrada foi decretar novas medidas de restrições, que vão entrar em vigor a partir de segunda (17/01). A novidade é que será obrigatória a apresentação do passaporte de vacinação com a segunda dose nos eventos realizados em Salinas, além de aferição de temperatura nas entradas.

Nesta sexta (14), a Secretaria de Saúde testou mais 19 pessoas positivas para o novo coronavírus, com isso, a cidade passa a ter 60 doentes com a Covid-19, todas em isolamento domiciliar.

No hospital, os leitos destinados à Covid estão sem internações, mas o restante está superlotado desde o dia 03 de janeiro, com média de 300 atendimentos por dia. Todos os leitos estão ocupados. “Estamos internando em leitos extras no plano de contingência interno. Tivemos que desmontar toda a parte administrativa da UPA para criarmos 10 leitos extras, mesmo assim teve lotação máxima por dois dias nessa semana”, informa Laiane Lima, diretora do hospital, que por meio de incrível esforço ainda abriu mais seis vagas no corredor do hospital até que surgissem vagas nos quartos.

Para atender a enorme demanda, foi preciso contratar mais equipes, suspender férias e improvisar mais três consultórios com médicos na urgência. “Ainda abrimos duas salas de triagens e outras duas para medicação”, relata Laiane à Folha Regional.

Quanto à escassez de medicamentos registrada em vários municípios, Laiane disse que precisou recorrer ao estado para a liberação do antiviral Tamiflu para tratar 40 pacientes, mas “os medicamentos e insumos do hospital estão atendendo toda demanda”, inclusive para abastecer os PSF’s, onde estão chegando muitas pessoas precisando de inalação, com diarreias, vômitos e desidratação. “Estamos realizando compras para abastecer os próximos dias, caso o fluxo continue aumentando”, disse a diretora, lembrando que o consumo de oxigênio triplicou nos primeiros dias deste ano.

O prefeito Kinca Dias pede as pessoas com sintomas gripais para evitar buscar atendimento na UPA, pois os primeiros atendimentos devem acontecer nos PSF’s. “Os servidores da saúde tem trabalhado muito para atender a população diante dessa crise. Estou triste com a situação, pois o hospital está superlotado”, disse o prefeito, lembrando que o primeiro atendimento deve ser nos PSF’s.