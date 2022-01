Mãe e filho morrem em acidente após ultrapassagem proibida

No final da noite de sexta (14/01), aconteceu um tráfico acidente no km 18 da Rodovia MGC 404, que liga Salinas à Taiobeiras. Segundo os Bombeiros aconteceu uma colisão entre dois veículos de passeio, ambos do modelo Fiat/Pálio.

Foi apurado que o veículo conduzido por José estava com mais três passageiros, uma mulher, uma criança e um bebê. Eles deslocavam sentido Salinas/Taiobeiras. A família é de Rio Pardo de Minas.

No sentido contrário, o Fiat/Palio conduzido por Lázaro, de Taiobeiras, estava com mais duas passageiras.

Durante uma ultrapassagem em faixa continua, o veículo de Lázaro colidiu com José, que ficou preso nas ferragens, consciente e com fraturas múltiplas. Ele foi resgatado e levado para o Hospital de Taiobeiras. Já a passageira foi a óbito no local. O bebê de 5 meses foi arremessado para fora da pista. Ele e a criança foram socorridos por terceiros até Hospital de Salinas, mas o bebê não resistiu e foi a óbito. A criança de 10 anos permanece hospitalizada.

No outro veículo que teria causado o acidente, apesar da alta velocidade, não houve óbitos. O Samu informou ferimentos leves, sendo encaminhados para o Hospital de Taiobeiras.

Houve necessidade de interdição da pista nos dois sentidos para socorrer as vítimas.

No boletim de ocorrência consta que o motorista que seguia para Salinas apresentava hálito etílico, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele contou à PM que estava tentando fazer uma ultrapassagem na curva, mas deparou com o outro automóvel. As mulheres no veículo confirmaram a tentativa de ultrapassagem. A CNH do condutor não foi apreendida por que não estava portando o documento.