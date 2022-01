Moto bate em caminhonete e é arrastada por carreta

Desde a virada do ano que o Pronto Socorro está congestionado No final da tarde desta sexta (21/01) o Hospital Santo Antônio, de Taiobeiras, que é referência para toda a microrregião, comunicou que está enfrentando superlotação de pacientes no Pronto Socorro. O problema vem ocorrendo desde a primeira semana de janeiro. “ A superlotação causa congestionamento e demora nos atendimentos de menor complexidade ”, diz a nota. “ Além do aumento de casos de sintomas gripais, estamos também, no momento, com pacientes graves aguardando vaga no CTI adulto, que se encontra também com lotação máxima ”, completa. Era óbvio que as aglomerações do fim de ano em toda a região, especialmente as festas de grandes portes, seriam trágico para o sistema de saúde, principalmente para o Hospital Santo Antônio, o único que tem estrutura para atendimento de casos complexos. A direção do hospital informa que o Pronto Socorro segue o atendimento de acordo a classificação de risco pelo Protocolo de Mancheste