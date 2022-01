São João do Paraíso testa 50 infectados em um dia

Explosão de casos gripais sobrecarregam o único hospital da cidade

O que muitos temiam está acontecendo: os casos de Covid se multiplicaram em São João do Paraíso nos últimos dois dias. Conforme o boletim epidemiológico divulgado na noite desta quinta (13) pela Secretaria de Saúde, são 63 pessoas doentes com o novo coronavírus, sendo que uma delas está hospitalizada.

O boletim informa ainda que 50 pessoas foram testadas positivas nas últimas 24 horas. Na quarta (12), a cidade tinha 13 infectados. Além disso, o setor de saúde ainda monitora outras 47 pessoas que apresentam sintomas da doença e aguardam resultados de exames.

Ainda conforme a Secretaria de Saúde, 27 pessoas infectadas moram no Centro da cidade, 14 no bairro Morada do Sol, 10 no Tabuleiro Alto, 07 no povoado de Barrinha, 03 no São Joãozinho, 01 no Cohab e 01 no São Tiago.

De uma forma geral, a população paraisense atribui o aumento dos casos às aglomerações de fim de ano; outros culpam a realização da Festa do Marmelo entre os dias 07 a 09 de janeiro, que gerou intensa aglomeração com pessoas de várias localidades.

Em relação ao Hospital da cidade, surgiram muitas especulações sobre superlotação, inclusive com presença da Polícia Militar, no entanto, a médica de plantão, Dra. Maria Izabel, informou que a PM foi chamada devido atendimento de protocolo, já que uma mãe teria recusado a internação de uma criança.

Tenente Anderson, comandante da PM na cidade, informou à Folha Regional que a viatura foi ao hospital atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima.

Sobre a demora nos atendimentos, a médica informou que está sozinha no plantão e que já atendeu mais de 40 pessoas hoje. “Está demorando por que sou uma só, infelizmente”, disse Dra. Maria Izabel em áudio.

Folha Regional fez contato com a Administradora do Hospital, Izanilde Sampaio, para questioná-la sobre a demora nos atendimentos e reclamações de superlotação. “A situação do hospital está do mesmo jeito que há duas semanas”, disse Izanilde. “Nosso hospital é de pequeno porte, sendo necessário apenas um médico plantonista. Os pacientes que procuram atendimento passam por uma triagem com o enfermeiro e assim é classificada a urgência. Nos últimos dias, como vem ocorrendo em todas as cidades, devido ao aumento de casos das síndromes gripais, a procura aumentou e o tempo de espera para o atendimento também”, explicou a administradora.

Izanilde ainda informou que o Hospital de São João do Paraíso também está atendendo a demanda de Ninheira, que está com falta de médicos. “Isso acaba sobrecarregando a nossa Fundação de Saúde”, disse a administradora, lembrando que tem de sobreaviso um cirurgião para urgência obstétrica ou geral. “Então, mesmo diante da elevação da procura de atendimento nas duas últimas semanas, todos estão recebendo o atendimento necessário”, garante Izanilde.