“A Festa do Marmelo foi só mais um evento, entre tantos outros”, diz Selminha

Prefeita nega que a Festa do Marmelo (foto) seja o único motivo para o aumento dos casos de Covid: "Não se deve a um fato isolado"

Diante da repercussão sobre os aumentos dos casos de Covid-19 em São João do Paraíso, poucos dias depois da realização da Festa do Marmelo, que atraiu uma multidão à cidade, a prefeita Selminha Morais concedeu entrevista à Folha Regional e explicou que os novos casos de Covid é uma tendência a nível mundial devido a nova variante do vírus.

“Vejo o aumento dos casos devido as movimentações da população no fim de ano. Várias famílias receberam familiares e as medidas de proteção foram deixadas de lado por toda a população”, justifica a prefeita, lembrando que atualmente é raro deparar com alguém usando máscara.

Questionada se a explosão de casos de Covid em São João tem relação com a realização da Festa do Marmelo, a prefeita negou. “Não se deve a um fato isolado e sim a diversos fatores. A Festa do Marmelo foi apenas mais um evento que aconteceu, diante de tantos outros que aconteceram e estão acontecendo em toda região”, disse Selminha.

A prefeita explicou que realizou a festa de nível nacional por que precisava fazer algo para movimentar a economia local. “Conseguimos atingir esse objetivo”, disse.

Folha Regional perguntou a prefeita se a cidade tem médicos e medicamentos suficientes para atender as demandas atualmente. “Estamos com equipe médica completa em todas as Unidades de Saúde, além de atendimento no Centro de Saúde e no Centro do Covid. Já no hospital tem médico 24 horas por dia”, garantiu a prefeita.

Por fim, Selminha tranquiliza a população, dizendo que os casos estão leves. “Temos grande número de infectados, mas com baixa internação. A maioria dos casos são leves e não há necessidade de intervenção medicamentosa”, ressalta a prefeita, lembrando que o cenário era pior no ano passado, quando houve várias internações e óbitos. “Agora os casos estão leves, pois a população está vacinada, graças à dedicação dos nossos profissionais da saúde”, finalizou.