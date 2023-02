Análise: Cruzeiro 1X1 Atlético

Clássico tumultuado termina com justo empate

Cruzeiro e Atlético empataram por 1 a 1 na noite de segunda (13), no Independência, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Os rivais protagonizaram um clássico quente, com direito a um golaço de cada lado. A raposa saiu na frente com Bruno Rodrigues, aos 16 minutos do 2º tempo, e Hulk empatou em cobrança de falta, aos 35.

O duelo foi de rachar. 42 faltas e sete cartões amarelos. Além disso, o árbitro precisou paralisar o jogo diversas vezes para retirar copos arremessados da arquibancada no gramado — um tênis e até uma bomba também foram atirados no campo.

Com o empate, a Raposa passou a ocupar a 3ª colocação do Grupo C, com cinco pontos, enquanto o Atlético segue invicto e na liderança isolada da chave A, com 13 pontos.

O Cruzeiro igualou o jogo na base da garra e só não saiu com a vitória por que o Galo tem um tal de Hulk, que acertou uma linda cobrança de falta na reta final do jogo. Foi o sexto gol do atacante na temporada.

Pelo lado da Raposa, a torcida reconheceu o esforço em campo e aplaudiu a atuação da equipe após o apito final, incentivando uma reação no Campeonato Mineiro. Já pelo lado do Galo, a salvação é sempre Hulk. O restante do time são jogadores normais, que ganham muito dinheiro pelo rendimento que apresentar. Resultado: a torcida, que acreditava em uma vitória fácil, saiu na bronca, demonstrando desconfiança nas contratações para a temporada 2023.

O fato é que Cruzeiro e Atlético estão reformulando os times e ainda é começo de trabalho. Mas, é inegável que, se não melhorarem muito, as duas equipes vão passar o ano em branco. O Galo sem título de expressão e o Cruzeiro lutando para não retornar à segundona.

Confira a classificação do Mineiro após a 5ª rodada.

Grupo A

1 - Atlético - 13 pontos, quatro vitórias e um empate

2 - Pouso Alegre - 8 pontos, duas vitórias, dois empates e uma derrota

3 - Athletic - 6 pontos, uma vitória, três empates e uma derrota

4 - Villa Nova - 4 pontos, uma vitória, um empate e duas derrotas

Grupo B

1 - América - 13 pontos, quatro vitórias e um empate

2 - Caldense - 4 pontos, uma vitória, um empate e três derrotas

3 - Patrocinense - 3 pontos, uma vitória e três derrotas

4 - Democrata-SL - 2 pontos, dois empates e três derrotas

Grupo C

1 - Tombense - 7 pontos, duas vitórias, um empate duas derrotas

2 - Democrata-GV - 6 pontos, uma vitória, três empates e uma derrota

3 - Cruzeiro - 5 pontos, uma vitória, dois empates e duas derrotas

4 - Ipatinga - 4 pontos, uma derrota, um empate e uma derrota