Três distritos da região recebem sinal de celular

Cobertura de telefonia móvel e internet chegam à Mirandópolis, Barreiros e Mancadaru

Foram ativadas oficialmente três novas antenas do programa Alô, Minas!, junto às operadoras de telefonia para oferecer cobertura de telefonia móvel e internet com tecnologia 4G. As localidades do Alto Rio Pardo que já estão com os serviços disponíveis são: Barreiros, em Berizal; Mirandópolis, em Taiobeiras e Mandacaru, em São João do Paraíso.

Em Barreiros a operadora é a TIM, que está ativa desde julho de 2022. Em Mandacaru, a operadora é a Telefônica e foi ativada em agosto de 2022. Já em Mirandópolis, o serviço também foi ativado em agosto de 2022 e a operadora é a TIM.

Para ampliar o acesso e a conectividade da população, o programa Alô, Minas, lançado em 2020, está levando cobertura de telefonia móvel e internet para 157 localidades e distritos mineiros que não eram atendidos pelos serviços.

Também estão programadas instalações de torres nos distritos de Campo Verde, em Novorizonte; Nova Aurora, em Rio Pardo de Minas e Nova Fátima, em Salinas, no entanto, a Secretaria de Planejamento do Governo de Minas informou à Folha Regional que os projetos ainda estão na fase de liberação do terreno por parte das prefeituras.