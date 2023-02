Homem estupra idosa de 69 anos

Município é o segundo maior produtor de Minas, com mais de duas mil famílias na cadeia produtiva Um pool de entidades firmaram parcerias visando promover as cadeias produtivas em Rio Pardo de Minas que envolve a agricultura familiar, a começar pela mandioca, no qual o município é o segundo maior produtor de Minas Gerais. A ideia inicial, que envolve Sebrae, Emater, Senar, Instituto Federal do Norte de Minas e Banco do Nordeste, é viabilizar apoio técnico institucional aos produtores. “ Estamos iniciando os trabalhos pela mandiocultura, que é a cadeia produtiva que mais se destaca e tem expressividade de produção regional, além de ser a principal atividade econômica de Rio Pardo de Minas ”, explica Jaime Lucas Lopes, articular do município no projeto. As primeiras reuniões técnicas junto às cooperativas já aconteceram no final do mês de janeiro. O maior desafio das entidades envolvidas no projeto é agregar valor ao produto, pois a cadeia produtiva da mandioca no município é vasta, e