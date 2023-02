Segunda-feira de clássico no Campeonato Mineiro

Gilberto e Hulk são as estrelas dos times. Cruzeiro x Atlético fecham a 5ª rodada. Para a Raposa é vida ou morte na competição.

A 5ª rodada do Campeonato Mineiro será fechada na noite desta segunda (13/02), às 20 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O mando de campo no clássico é do Cruzeiro.

O Atlético já tem quatro vitórias consecutivas na competição, venceu: Caldense, Tombense, Ipatinga e Democrata/SL. É o único time que venceu todas no Mineiro 2023, e lidera o grupo A com 12 pontos.

Já o Cruzeiro tem um início de ano preocupante. São apenas 4 pontos em 4 rodadas - uma vitória, um empate e duas derrotas. E neste clássico terá um time recheado de estreantes contra o Atlético. Apenas 20% dos atletas disponíveis ao técnico Paulo Pezzolano participaram de algum capítulo do clássico: o goleiro Rafael Cabral, os zagueiros Eduardo Brock e Lucas Oliveira, o volante Filipe Machado e o meia Daniel Junior.

Mesmo com um elenco inexperiente em grandes jogos, o Cruzeiro precisa do triunfo. Atualmente, ocupa a ultima posição do Grupo C, atrás do Tombense e Democrata GV e Ipatinga. A Raposa está na lanterna do Grupo C do Mineiro.

Por isso, o clássico contra o Atlético hoje é fundamental para a raposa. Uma vitória mantém as chances de classificação às semifinais do Mineiro. A última vez que o time celeste bateu o Atlético foi no Campeonato Mineiro de 2021, na fase classificatória, quando o meia-atacante Airton fez o gol da vitória no Mineirão.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Neto Moura e Eduardo Brock; Ian Luccas, Ramiro, Wesley Gasolina, Nikão, Bruno Rodrigues e Wesley; Gilberto.

Atlético: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô; Allan, Pedrinho, Edenilson e Patrick; Paulinho e Hulk.

