North fará peneira em Salinas

Equipe selecionará atletas sub-23 para disputa do Módulo II do Mineiro

Na próxima quarta (15/02), o North Esporte Clube, time de Montes Claros que subiu para a 2ª Divisão do Campeonato Mineiro, dará início às peneiras destinada aos atletas que farão parte do time principal na temporada de 2023.

A primeira parada dos olheiros será em Salinas, cuja seletiva começará a partir das 9h, no Estádio Municipal Darcy Freire (ASA). A intenção do Departamento de Futebol do North é selecionar talentos sub-23 para compor o elenco que vai disputar o Módulo II do Mineiro este ano.

O técnico Marco Antônio Milagres explica o projeto. “O North se propôs a colocar como principal objetivo: oportunizar os talentos da região em torno de Montes Claros. Vai ser, neste ano de 2023, a primeira oportunidade dos atletas, visando o profissional”, disse Milagres.

As inscrições para participar da seletiva podem ser feitas no site do time: North Esporte Clube. Os interessados devem preencher o formulário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00. No dia da seletiva é preciso levar documento de identidade e comparecerem ao estádio do ASA com short e meião na cor preta. As inscrições podem ser feitas até 23h, de segunda-feira (13).