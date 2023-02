Operação de Carnaval cumpre mandados em Rio Pardo de Minas

Acidente foi no trevo do hotel Valley Hills, na BR-251, em Salinas Na manhã deste domingo (12/02), por volta das 06h50min, os Bombeiros de Salinas socorreram três rapazes que se envolveram em um acidente no km 313 da BR-251, cujo local é conhecido por “trevo do Valley Hills”. Conforme os Bombeiros, houve uma colisão entre um caminhão e o veículo de passeio, onde estava as três vítimas. O caminhão transportava telhas de amianto e seguia sentido Bahia, já o veículo modelo Golf transitava no trevo acesso à Salinas. No carro estavam as três vítimas: o condutor A.B.A.C, de 24 anos e os passageiros A.C.O, de 20 anos e E.J.O, de 19 anos. Um dos passageiros ficou preso nas ferragens e a guarnição precisou usar equipamentos para retirar a vítima, que foi extraída em segurança e entregue aos cuidados do SAMU, assim como as outras duas vítimas, todas levadas ao Hospital de Salinas. O condutor do caminhão J.L.J, de 41 anos nada sofreu. Ele foi avaliado pelo médico e liberado. A segurança d