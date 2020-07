Após lockdown e busca ativa, prefeita de Santa Cruz realiza inauguração

Na terça, 30 de maio, a Prefeitura de Santa Cruz de Salinas publicou convite para a inauguração do “Sistema de Abastecimento de Água” no distrito de Água Boa. Imediatamente, a redação da Folha Regional recebeu várias reclamações de populares, alegando incoerência da Administração, que já havia decretado lockdown por sete dias (17 a 23/06) e iniciada busca ativa para prevenir a Covid-19 no dia 29 de junho.

Folha Regional questionou a inauguração com a prefeita Aline Teixeira e ela argumentou que seria “apenas a entrega de uma obra comunitária, mas que não teria muitas pessoas”. “Estudamos as medidas preventivas com antecedência e estamos contando com o apoio da Polícia Militar na organização e controle, juntamente com a equipe de saúde”, explicou a prefeita, ressaltando que está tomando precauções para “não correr o risco de disseminação do vírus no município”.

Na manhã desta sexta (03/07) a solenidade de inauguração está ocorrendo com a participação de aproximadamente 100 pessoas na quadra de esportes do distrito. O evento tem as presenças de políticos locais e do deputado estadual Arlen Santiago. Todos estão de máscaras e foi disponibilizado álcool em gel para o público.

O abastecimento de água no distrito é uma antiga reivindicação e a obra vinha se arrastando há vários anos. Os serviços foram retomados no ano passado e, conforme a prefeita Aline, acabaram de ser concluídos. “A conclusão da obra é uma grande conquista para Água Boa”, destaca a prefeita.