Após perseguição, PM prende dois jovens no tráfico

A pedido do Ministério Público, por meio de Procedimento Administrativo, fiscais e Polícia Civil estão fazendo buscas na documentação e contas do Hospital Ester Faria de Almeida (HEFA) no intuito de apurar a aplicação dos recursos destinados ao enfrentamento à pandemia.A incapacidade e precariedade do hospital veio à tona no último dia 08, quando um motorista precisou ser transferido para Taiobeiras porque o hospital não tinha condições de intubar o paciente. Um vídeo da transferência do paciente viralizou nas redes sociais e ganhou repercussão na Imprensa.Agora, o Ministério Público quer saber onde foram aplicados os recursos destinados ao hospital para tratamento dos pacientes com Covid-19. As suspeitas aumentaram depois que se tornaram públicas as declarações do provedor do HEFA, Warlley de Souza, de que os dois respiradores doados pelo município estariam funcionando, quando, na verdade, permaneciam embalados. A promotoria também investiga a falta de materiais hospitalares.Agora, c…