Educação de Curral de Dentro é destaque no SIMAVE 2019

Alunos do 2º e 5º ano são destaques na Regional de Ensino de Almenara

A Rede Municipal de Educação em Curral de Dentro ficou em 1º lugar entre os 21 municípios da Superintendência Regional de Educação de Almenara – SRE. Os ótimos resultados foram constatados por meio do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE), referente ao ano de 2019.

O sistema da Secretaria de Estado de Educação tem como objetivo medir os indicadores de aprendizado de cada escola, apontando assim os avanços no aprendizado de cada etapa de ensino.

Uma das modalidades do SIMAVE é a avaliação externa do sistema de ensino, através do Programa de Avaliação da Alfabetização – PROALFA, onde as escolas de Curral de Dentro alcançaram 591,6 pontos no 2º ano em Língua Portuguesa, que é índice de ensino recomendado, e está bem próximo do índice de ensina avançado, que é de 600 pontos. Em matemática, os alunos do 2º ano também estão com o índice de ensino recomendado, pois conseguiram 594,4 pontos.

Em outra modalidade do SIMAVE, que é o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – PROEB, os alunos do 5º ano de Curral de Dentro também surpreenderam. Eles também ficaram 1º lugar na SRE, com 225,6 pontos em matemática, que é o índice recomendado de ensino. Já em Língua Portuguesa, os alunos do 5º ano somaram 208,2 pontos, que também é o índice recomendado, ficando em 6º lugar nessa modalidade.

O prefeito Sebastião Alves, popular Tião Muquiba, manifestou satisfação com os resultados e parabenizou a eficiência das escolas no município. “