Homem de Novorizonte foi entubado em Salinas

O caso do paciente Gerino Alves Costa, de 56 anos, morador da Fazenda São Miguel, próxima ao povoado de Campo Verde, em Novorizonte, foi agravado, pois ele foi entubado ontem (02/07) e o quadro de saúde é grave, conforme membros da família, que acionaram a Folha Regional para reclamar do atendimento adotado.

A reportagem apurou que Gerino, cardiopata e portador de marcapasso, sentiu febre e falta de ar no último dia 23 de junho, quando foi levado para o Centro de Saúde de Novorizonte, onde foi submetido a teste rápido para Covid-19 e o resultado foi negativo. “Aqui, seguimos o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde. Como o paciente estava com síndrome respiratória aguda, o encaminhamos para o Hospital de Salinas, que é referência da região”, disse Rônia Santos, secretária de Saúde de Novorizonte.

A família reclama que, mesmo com teste negativo, Gerino foi levado para a ala destinada para Covid-19. “Eu visitei ele dia 29 e estava bem”, disse o filho Daniel Alves. “Já na quarta, dia 1º, o médico Lucas me informou que ele estava com Covid, mas o resultado do exame laboratorial ainda não chegou”, emendou.

A família também providenciou a realização de outro exame laboratorial na rede particular, para isso acionou a polícia e o material foi colhido na manhã desta sexta (03). “Suspeito que meu pai se contaminou no hospital por que ele estava isolado na roça, não viajou, e não tem ninguém da família com sintoma. Minha mãe de 66 anos até hoje não tá sentindo nada”, relata o filho Daniel.

A reportagem apurou que, antes de ser levado para atendimento médico, Gerino recebeu a visita de um parente que mora em Taiobeiras, mas a família alega que no dia da visita ele já sentia falta de ar.

Por nota, a Secretaria de Saúde de Salinas explicou que o paciente foi encaminhado por Novorizonte já com suspeita de contaminação por coronavírus. “Ele esteve internado na área de isolamento para casos de COVID-19, afastado dos demais pacientes que já haviam sido testados. Foram realizados dois testes no paciente, ambos apresentaram resultado negativo. O paciente apresenta cardiopatia grave, com situação cardíaca comprometida. Foi desenvolvida síndrome respiratória grave, em que o paciente foi transferido para a UTI de Salinas, onde segue internado”, diz a Nota, informando ainda que está sendo aguardado o resultado do exame laboratorial.