Políticos retornam Barragem de Berizal para a pauta

De forma tímida, Secretária de Meio Ambiente diz que ‘vai trabalhar para mudar realidade’ - Foto: Ascom

Na noite de terça (18/05) a Secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Melo, esteve reunida em Taiobeiras com prefeitos, deputados e lideranças do Alto Rio Pardo, ocasião em que a Barragem de Berizal, paralisada há cerca de 20 anos, voltou à tona.

As cobranças pela retomada da famigerada obra foram puxadas pelo prefeito de Taiobeiras, Denerval Cruz. “Precisamos organizar as questões ambientais para que a obra entre no orçamento do próximo ano”, clamou o prefeito.

Em entrevista à Folha Regional, o deputado federal Marcelo Freitas (PSL), garantiu que é possível sonhar com a retomada da obra. “A bancada mineira no Congresso está discutindo esse assunto e temos o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco”, disse o deputado, que conta com a secretária Marília para superar os entraves ambientais. “O Governo Federal entende como essencial as obras paralisadas, e a Barragem de Berizal já tem mais de R$ 30 milhões na terra. Então, é preciso que nós, homens públicos, tenhamos vergonha na cara e consigamos, de fato, executar essa obra, que é de interesse de todo o Alto Rio Pardo”, completou o deputado.

Folha Regional questionou o deputado sobre a série de multas na obra e ele afirmou que é possível resolver administrativamente. “Já estive no Ministério Público Federal discutindo isso. Nós temos que resolver essas questões nos órgãos administrativos do Governo de Minas, e por isso a presença da secretária Marília em Taiobeiras é essencial para que ela possa se conscientizar do problema e, conjuntamente, buscarmos soluções”, concluiu.

Em seu pronunciamento na reunião, a secretária Marília Melo não demonstrou a mesma empolgação dos políticos na missão de desenterrar a obra. Ela disse apenas que existe o “compromisso de colocar o projeto para andar e que vai trabalhar para mudar a realidade”. Parece pouco, mas já é alguma coisa, já que a obra está há mais de uma década enferrujando.

Em entrevista à Folha Regional, a secretária explicou que primeiro é preciso retomar o licenciamento ambiental. “Nosso compromisso é que o licenciamento possa ser feito da maneira mais célere possível, garantindo a segurança e a qualidade ambiental da região”, disse.

Questionada sobre os argumentos dos políticos de que os órgãos ambientais são os entraves da Barragem de Berizal, a secretária disse que não acredita no conflito entre o desenvolvimento e a área ambiental. “É claro que se precisa fazer estudos ambientais que avaliem os impactos da obra, estabelecendo as medidas de controle e as compensações necessárias”.

O ponto positivo é que a Secretária de Meio Ambiente tem ciência da importância da Barragem de Berizal para a microrregião Alto Rio Pardo. “A obra já foi iniciada e os seus benefícios são muito importantes para a região. O que temos de buscar de fato, além do estudo de avaliação de impacto, é a definição de como minimizar os impactos e compensar os que não podem ser mitigados”, disse.