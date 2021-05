Homem tenta atravessar BR-251 com cavalo e é atropelado

Equipe da PM que efetuou a operação na zona rural de Taiobeiras Na terça (04/05) a Polícia Militar foi chamada à comunidade Marruaz, zona rural de Taiobeiras para conter um homem de 29 anos que estava inconformado com a separação da esposa e com a perda da guarda da filha. Ele foi até a residência do sogro armado com uma faca, ocasião em que passou a proferir ameaças de morte. Em seguida, o autor agrediu a sogra com um soco na boca e ainda desferiu uma facada no abdômen do sogro. Depois da tentativa de homicídio, o homem evadiu pela mata e as vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro do Hospital de Taiobeiras. A guarnição da PM, comandada por Sargento Lauro, com o apoio da equipe de inteligência, passou a fazer rastreamentos pela mata. Foram três horas de buscas no matagal, até que o autor foi preso em flagrante e entregue na Delegacia da Polícia Civil.