Civil desvenda sequestro relâmpago e prende nove bandidos

Operação contou com 50 policiais, 15 viaturas e helicóptero "Carcará"

Por André Viana

A Polícia Civil realizou uma megaoperação, denominada de "CHAZIZ", que significa relâmpago em hebraico, para cumprir sete mandados de prisão temporária e vinte de busca e apreensão nos municípios de Pedra Azul, Almenara, Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Cachoeira de Pajeú, Jequitinhonha e Medina.

A operação foi resultado das investigações do sequestro relâmpago ocorrido em Pedra Azul no último dia 27 de fevereiro, na estrada que liga à Almenara, ocasião em que um homem retornava de sua fazenda em uma motocicleta e foi sequestrado. Os bandidos o obrigaram a ligar para sua esposa para levar todo o dinheiro e joias da família.

No mesmo dia, a esposa e filha da vítima deslocaram até o local do sequestro levando expressiva quantia em dinheiro. Nesse intervalo, outra família que passava pelo local também foi abordada pelos bandidos. Quando a mãe e filha chegaram ao local, acompanhadas de outro familiar, os sequestradores as renderam, subtraíram o dinheiro, joias, celulares e motocicletas das vítimas e evadiram no veículo Jeep Renegade da mãe, que foi feita de refém juntamente com a filha.

Depois de algumas horas circulando com as vítimas, os autores as liberaram juntamente com o veículo na altura do KM 34 da rodovia BR-116, no povoado São Francisco, em Cachoeira de Pajeú.

Depois de três meses de investigações, a Polícia Civil identificou todos os bandidos, conseguindo na justiça as prisões temporárias, bem como mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados.

Além de prender os sequestradores, os policiais ainda acharam um homem, oriundo do Estado do Rio de Janeiro, com dois mandados de prisão em aberto por roubo. Ele estava na posse de uma identidade falsa. Ainda foram apreendidos cerca de R$ 3.000,00 em dinheiro, cheques, R$ 1.500,00 em notas falsas, uma placa veicular falsa, uma espingarda artesanal, porção de maconha e vários itens de carga subtraída.

A operação contou com cerca de 50 policiais civis de Pedra Azul, Teófilo Otoni, Almenara, Medina, Araçuaí, Jacinto, Jequitinhonha, Itambacuri e Malacacheta. Eles usaram 15 viaturas e a aeronave "Carcará" da Polícia Civil.

Conforme o delegado Thiago de Carvalho, responsável pelas investigações, os trabalhos prosseguirão com vistas à completa elucidação do grave crime, que causou intensa repercussão em Pedra Azul e toda a região.