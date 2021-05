Operação apura desvios no combate à pandemia no Norte de Minas

Acidente foi na noite deste domingo (23) na BR-251 Na noite de domingo (23/05) por volta das 22h30min aconteceu mais uma tragédia na sangrenta BR-251. Conforme o Corpo de Bombeiros de Salinas, houve uma colisão frontal entre um veículo Gol, da Prefeitura de Fruta de Leite, com uma carreta dos Correios no KM 310, anel rodoviário de Salinas. Duas pessoas que estavam no Gol morreram no local do acidente. Eles são servidores públicos do município de Fruta de Leite. O motorista Renailson da Silva Rodrigues, porpular Rena, de 32 anos, ficou preso às ferragens. Ele havia se deslocado à Taiobeiras para buscar a auxiliar de serviços gerais, Marlene Barbosa da Silva, de 58 anos, que estava fazendo um procedimento médico no Hospital de Taiobeiras. O acidente aconteceu no retorno à Fruta de Leite. Já o motorista da carreta, de 40 anos, ficou ferido sem gravidade, e foi atendido no local por uma equipe do SAMU de Salinas. Outros dois homens estavam na carreta, mas não sofreram ferimentos. Após a co