Homem usava ciclismo para o tráfico

Eles transitavam pelas ruas de Taiobeiras com pistola municiada No domingo (02/05), policiais militares faziam patrulhamento pela Avenida Caiçara, região central de Taiobeiras, quando avistaram um Fiat Strada com dois indivíduos, que tentaram se esconder elevando vidros do veículo. Diante da suspeita, a guarnição passou a perseguir o veículo, que estava com a placa dobrada para não avistar a numeração. A pick-up foi imobilizada na Rua São Pedro, bairro Sagrada Família. Os dois ocupantes, de 23 e 26 anos, obedeceram as ordens dos policiais, que fizeram varredura no veículo e encontraram embaixo do banco traseiro uma pistola Beretta calibre 635 com cinco cartuchos intactos, mas ambos negaram a propriedade da arma. Para tentar identificar o dono da arma e outros possíveis crimes, os policiais foram à residência de um dos autores, no povoado de Mirandópolis, mas nada foi encontrado. Eles foram conduzidos à Delegacia e o veículo levado ao pátio do Detran.