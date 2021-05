Audiência sobre disputa de terras é marcada por protestos

Na tarde desta quarta (26/05) aconteceu uma audiência no Fórum de Rio Pardo de Minas sobre o processo que investiga as ocupações de terras devolutas, que até 2017 estavam arrendadas para empresas de reflorestamentos, como a Gerdau. Estima-se que são mais de 12 mil hectares de terras devolutas com contratos vencidos na região de Nova Aurora.

Com o fim dos contratos entre reflorestadoras e o Governo de Minas, os moradores das comunidades, por meio de movimentos sociais, passaram a ocupar as terras e fazer carvão com a rebrota de eucaliptos de forma artesanal. Somente na comunidade Natanael, onde já aconteceu até disparos de tiros, são 3.500 hectares de terra em disputa, sendo a maioria com rebrota de eucaliptos.

Os moradores das localidades denunciam na justiça que em 2018 dois empresários teriam formalizados documentos irregulares para simular a compra de 1.700 hectares em nome de Adauto Diniz, e, posteriormente, queriam fazer uma retificação para 2.519 hectares.

Diante desse imbróglio, Adauto Diniz, por meio da empresa Construgarra, em sociedade com o filho Paulo Henrique, impetrou processo na justiça alegando invasão de 175 hectares na Fazenda Embaúba Sul para fazer carvão, alegando ainda que um grupo de 30 pessoas teriam destruídos fornos de carvoeira. Adauto alega que comprou a fazenda de um espólio.

Por outro lado, os movimentos sociais reclamam que Adauto não pode ser dono das terras, pois são devolutas. Ou seja: são terras públicas, por isso os geraizeiros querem que sejam usadas para reforma agrária.

Na audiência desta terça, o juiz Mairon Henrique não deu posse para nenhuma das partes, pois quer ouvir o Ministério Público e ainda aguarda manifestação do estado.

Em vídeo, a reportagem da Folha Regional ouviu todas as partes, inclusive o promotor Eduardo Cavalcante, sendo que o advogado Warley Maia, defensor de Adauto, não quis detalhar as alegações do cliente, dizendo apenas que tudo está nos autos. Assista:



Vídeo apresenta todas as versões por meio de entrevistas com as partes