Bandidos rendem motorista na BR-251 e exigem pix

Armado com uma faca, ele teria desferido socos na vítima em um clube de São João do Paraíso Na noite de sexta (03/02) a Polícia Militar foi acionada no Clube Adec, em São João do Paraíso, para socorrer uma mulher que estava sendo agredida e ameaçada de morte pelo marido. Ao chegar ao local, os policiais depararam com a mulher em prantos e com o autor muito exaltado. De imediato, os policiais fizeram buscas no homem e encontraram a faca usada para as ameaças em sua cintura, ocasião em que recebeu voz de prisão conforme reza a Lei Maria da Penha. Segundo a ocorrência policial, a vítima contou aos policiais que ainda vive na mesma residência com o autor, mas eles estão separados há cerca de três meses, dormindo em camas separadas. Ela disse ainda que, desde então, vem tendo relação amorosa com outro homem e nesta sexta foi flagrada pelo então marido, que estava de carro e os perseguiu em uma moto até o clube, onde ela caiu da moto e foi abordada pelo autor com socos. O amante consegui