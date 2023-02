Van com pacientes de Rio Pardo capota na BR-251

Veículo estava com sete pacientes em tratamentos em Montes Claros

Na tarde de segunda, 20 de Fevereiro, por volta das 16h20min, aconteceu um acidente automobilístico no Km 493, da BR 251, envolvendo uma Van da Prefeitura de Rio Pardo de Minas, com 7 ocupantes.

O veículo retornava da cidade de Montes Claros, onde havia conduzido alguns pacientes para consultas diversas. No regresso para a cidade de Rio Pardo de Minas, o condutor perdeu o controle da direção e capotou o automóvel.

Os Bombeiros que retornavam de fiscalização em Francisco Sá depararam com a situação e fizeram contato com a PRF para controle do trânsito e SAMU para atendimento pré-hospitalar das vítimas, sendo que após prestar os primeiros atendimentos, o médico do SAMU, deu início a triagem com utilização do método Start.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros conduziu 3 pacientes até o Hospital de Francisco Sá com ferimentos leves, sendo os demais ocupantes também com ferimentos leves, conduzidos pelo SAMU até o Hospital Universitário de Montes Claros.

O trânsito no local permaneceu parcialmente interditado durante os trabalhos das equipes de resgate.

As causas do acidente ainda não foram apuradas e/ou divulgadas.