Fórum de Taiobeiras abre vagas para estágios de graduações e pós-graduação

As vagas são para graduações em ciências contábeis e direito, e pós-graduação em direito.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu processo seletivo para preenchimento de 1 (uma) vaga de estágio de graduação em ciências contábeis no Fórum da Comarca de Taiobeiras, assim como formação de cadastro reserva.

Para concorrer à vaga o interessado deve estar cursando do 2º (segundo) ao 7º (sétimo) período de Ciências Contábeis em instituição devidamente autorizada pelos órgãos competentes.

A carga horária do estagio é de 6 (seis) horas diárias, a serem cumpridas no período da tarde, e o estagiário fará jus a uma bolsa de estágio no valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), além de auxílio-transporte em pecúnia no valor de R$198,00 (cento e noventa e oito reais).

As inscrições para essa vaga serão realizadas até o dia 01/03/2023, das 13h00 às 18h00, e a prova será aplicada no dia 08/03/2023 às 08h00.

Graduação em Direito – Também estão sendo feitas inscrições para processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiário de Graduação em Direito no Fórum de Taiobeiras. Neste caso é preciso estar cursando do 2º (segundo) ao 7º (sétimo) período de Direito em instituição devidamente autorizada. A carga horária do estagio é de 6 (seis) horas diárias, a serem cumpridas no período de funcionamento da Secretaria da Justiça da Primeira Instância, e o estagiário fará jus a uma bolsa de estágio no valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), além de auxílio-transporte em pecúnia no valor de R$198,00 (cento e noventa e oito reais). As inscrições vão até o dia 10/03/2023, das 13h00 às 18h00, e a prova será aplicada no dia 20/03/2023 às 08h00.

Pós-Graduação em Direito – Outra vaga está disponível em processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiário de Pós-Graduação em Direito. O interessado deverá ser Bacharel em Direito e comprovar, na data da posse, encontrar-se matriculado em curso de Pós-Graduação em Direito em instituição de ensino devidamente autorizada, ressaltando que é vedado o exercício da advocacia durante o período de estagio. A carga horária do estagio é de 6 (seis) horas diárias, a serem cumpridas no período da tarde, e o estagiário fará jus a uma bolsa de estágio no valor de R$ 1.818,00 (um mil oitocentos e dezoito reais), além de auxílio-transporte em pecúnia no valor de R$198,00 (cento e noventa e oito reais). As inscrições serão até o dia 01/03/2023, das 13h00 às 18h00, e a prova será aplicada no dia 09/03/2023 às 08h00.

Maiores informações sobre o processo seletivo poderão ser obtidas através do telefone (38) 3845-1412 ou (38) 3845-1389.