Homem é preso por triplo homicídio em acidente de trânsito

Ele também responderá por lesão corporal grave de três pessoas.

A Polícia Civil de Salinas cumpriu um mandado de prisão expedido para um homem de Taiobeiras, identificado por Jailton, de 43 anos. Ele é investigado por triplo homicídio e três crimes de lesão corporal de natureza grave, por ter causado um acidente de trânsito em 17 de julho de 2022 no anel rodoviário de Salinas. Veja matéria do acidente aqui.

O delegado José Eduardo dos Santos, responsável pelas investigações, explicou que um outro homem, de 26 anos, que estava em outro carro, contribuiu para a gravidade do acidente e foi indiciado pelos mesmos delitos. “Ele não foi preso”, disse o delegado.

A investigação apontou que no dia do acidente, durante o Festival da Cachaça, festa tradicional de Salinas, os acusados teriam ingerido bebida alcoólica durante toda a noite e na manhã seguinte eles decidiram deslocar até a barragem em seus veículos, ocasião em que lotaram os carros e trafegaram pelo anel viário em alta velocidade, trecho conhecido por ser uma via estreita, de intenso movimento e com alto índice de acidentes.

Ainda de acordo com a investigação da Polícia Civil, ambos os acusados faziam ultrapassagens sucessivas, até que Jailton perdeu o controle da direção e capotou várias vezes, atingindo um ciclista, de 59 anos, que faleceu no local do acidente, vitimando ainda uma jovem de 17 anos e um rapaz com 32, ambos ocupantes do carro. “Além de matar o ciclista que percorria pelo acostamento, o veículo se abriu lançando todos os passageiros para fora. Dois ocupantes faleceram e outras três vítimas ficaram feridas”, diz nota da Polícia Civil.

No dia do acidente, o principal suspeito foi autuado em flagrante delito. Ele pagou fiança de R$ 50 mil e foi colocado em liberdade. As investigações, por meio de provas técnicas, permitiram constatar que ambos os suspeitos assumiram o risco e não se importaram com o resultado. “Portanto, em decorrência de duas ações, na condução dos veículos, de forma voluntária e deliberada, três pessoas faleceram e outras três ficaram feridas”, destaca a nota, lembrando ainda que os indiciados respondem, na medida de suas responsabilidades, pela participação no resultado.

O inquérito policial e as investigações foram concluídas pela Delegacia de Salinas, já o mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia de Taiobeiras na segunda-feira (16/10) e na manhã desta quarta (18) o acusado preso foi transferido para o presídio de Salinas, ficando à disposição da Justiça.



Imagem de câmera de segurança mostra momento do capotamento