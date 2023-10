Lítio em Salinas deve ser explorado por empresa australiana em 2026

Preocupação é com o escoamento e ferrovia se torna opção mais viável, conforme debate em audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Assembleia de Minas, realizada em Salinas.

A diretora de Relações Governamentais da empresa Belo Lítio, subsidiária brasileira da australiana Latin Resources, Marisa César, informa que a expectativa da multinacional é obter licenciamento ambiental em 2024 para a construção de sua base e operação em Salinas.

Caso não haja imprevistos, a exploração do lítio salinense pela empresa australiana poderá começar efetivamente em 2026. “Uma ferrovia teria um papel fundamental na exploração, tornando o transporte e escoamento do produto mais fácil e feito de forma mais hábil, o que nos ajudaria muito”, disse a diretora Marisa César.

A diretora da subsidiária também destacou que “o lítio não é essencial apenas para a produção de baterias elétricas no Brasil, mas para a mudança da nossa matriz energética, fundamental para que consigamos contornar os problemas com as mudanças climáticas e cumprir as metas da ONU para 2030”.

Já o representante da empresa MG LIT (Lithium Ionic), que já opera em Araçuaí, Gilberto Pereira, informa que a viabilidade econômica do projeto no Vale Jequitinhonha viabiliza a expansão para Salinas, especialmente se houver a preparação e infraestrutura essenciais para concretização do empreendimento.

Diante disso, o Coordenador Regional do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG), em Salinas, Wesley Fernando Cruz, afirmou que os estudos do trajeto de Araçuaí a Caravelas já fazem parte do Plano Estadual Ferroviário e colocou o DER à disposição para fazer os estudos da expansão para Salinas.

Na Câmara Municipal de Salinas já tramita um projeto que visa a inclusão do município na reconstrução da ferrovia Bahia-Minas e o prefeito Kinca Dias pede celeridade na aprovação. “Não podemos perder essa oportunidade. Estamos trabalhando muito pelo lítio, mas sabemos que a exploração desse mineral terá um início e um fim e pensamos no futuro e queremos explorar outras vertentes para gerar empregos. Nosso futuro condomínio industrial se beneficiará muito dessa ferrovia”, destaca o prefeito.

As empresas envolvidas na exploração do lítio na região vivem a expectativa pela reconstrução da ferrovia Bahia-Minas, etapa considerada essencial para o escoamento da produção. Conforme o representante da Multimodal Caravelas/Bahia, Fernando Cabral, em fevereiro foi concedida autorização para a reconstrução da ferrovia por Araçuaí e a expansão para Salinas demandaria uma comunicação da realização da obra ao governo federal. “Vamos fazer um grupo de trabalho para a viabilidade econômica e potencial de cargas e acreditamos que esse potencial existe, inclusive duas empresas de lítio que estão na região já nos procuraram”, pontuou o representante da Multimodal.

Inicialmente, o projeto da ferrovia de Caravelas, ligando Araçuaí ao Sul da Bahia, estudará a necessidade de terraplanagem, construção de viadutos e perfuração dos trilhos para a implantação da ferrovia. A partir daí, o projeto será apresentado à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o pedido de licenciamento ambiental será feito. Depois seria feita a licitação de execução da obra.