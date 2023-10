Novorizonte ganha mutirão e nova frota de veículos

Rafael Moraes e Daiane estavam à caminho da praia, em Ilhéus. Na manhã desta quinta (12/10) aconteceu um grave acidente na rodovia BA-263, que liga os municípios de Itororó e Itapetinga, no Sul da Bahia. As primeiras informações levantadas pela Folha Regional dão conta de que o veículo Chevrolet Onix, placa PZG 1B15, cor branca, de Taiobeiras, colidiu frontalmente com uma carreta, no trecho próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Potiraguá. O casal Rafael Moraes e Daiane Meireles (foto), profissionais de Educação Física, da academia Strong, estavam no veículo Onix e ficaram presos nas ferragens, sendo retirados pelos bombeiros. A informação dos socorristas baianos para o Jornal Folha Regional é que Rafael morreu no local do acidente e sua esposa Daiane foi levada ao Pronto Socorro do Hospital de Base de Vitória da Conquista c om fraturas expostas. O destino do casal seria a praia de Ilhéus, onde planejavam passar o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, por isso, no mome