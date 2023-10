Rapaz de 21 anos é encontrado morto

Autores invadiram residência e atiraram no peito da vítima de 28 anos. Na noite de domingo (01/10) um homem de 28 anos foi baleado dentro da própria casa, localizada na Rua Vereador José Martins, bairro Liberdade, em Rubelita. No momento do crime, uma guarnição da Polícia Militar estava acompanhando comemorações das eleições do Conselho Tutelar na Praça Major Avelino de Almeida, ocasião em que uma pessoa noticiou o homicídio. Ao chegarem no local do assassinato, os policiais depararam com a companheira do homem morto, dizendo que estava tomando banho quando escutou barulhos de tiros dentro da casa. Ela conta que ao sair do banheiro deparou com o esposo ferido na sala da casa. Inscreva-se no Canal da Folha Regional no WhatsApp: Canal no Zap Até então, a PM apurou que a vítima retornou de Ilha Bela, no estado de São Paulo, no último mês de julho. Ele estava desempregado em Rubelita e não tem passagens pela polícia. Há relatos entre populares de que a vítima estaria com muitas dívida