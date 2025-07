Desemprego cai para a menor taxa da história: 5,8%

Segundo IBGE, carteira assinada, rendimento médio e massa salarial também atingem índices máximos.

Nesta quinta (31/07) a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo IBGE, apontou que taxa de desemprego no Brasil foi de 5,8% no segundo trimestre de 2025. É a menor taxa da série histórica iniciada em 2012.

No trimestre encerrado em junho, a população ocupada foi estimada em 102,3 milhões de pessoas — novo recorde da série histórica iniciada em 2012. A alta foi de 1,8% no trimestre, ou 1,8 milhão de pessoas. No ano, o aumento foi de 2,4%, com mais 2,4 milhões de pessoas ocupadas.

O IBGE mostrou também que o número de empregados no setor privado, com carteira assinada, teve alta nos dois comparativos: 1,3% no trimestre e 2,7% no ano. Entre os empregados com carteira assinada, o número absoluto de profissionais chegou a 39 milhões, também no maior patamar da série. Somente no último trimestre, a alta foi de 0,9%, agregando 357 mil pessoas com carteira assinada.

O rendimento real habitual foi recorde da série histórica, e passou a R$ 3.477. A alta no trimestre foi de 1,1%. Na comparação anual, o crescimento foi de 3,3%.